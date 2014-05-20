В каких случаях необходимо кесарево сечение
Кесарево сечение проводится исключительно по назначению врача
К кесареву сечению приходится прибегать, когда беременность протекает с осложнениями и естественные роды становятся опасными. Хорошо, если препятствия обнаружены задолго до родов, тогда врач может заранее спланировать операцию и подготовить роженицу. В этом случае кесарево сечение называется плановым. Но иногда случается, что женщина начинает рожать нормально, но что-то происходит не так и ситуация становится опасной. В этом случае проводят экстренную операцию, пишет Lady.tochka.net.
Кесарево сечение проводится исключительно по назначению врача. Хорошо, если будущая мама взвесит все «за» и «против» и обратится к нескольким специалистам. Как правило, беременным предлагается искусственное родоразрешение по нескольким причинам. Показаниями к плановому кесаревому сечению могут быть следующие.
Показания для плановой операции
По этим причинам еще во время беременности врач может запланировать проведение кесарева сечения:
• Анатомически узкий таз - через него не может пройти нормальная по размерам головка ребенка. Это определяется при измерении таза в консультации;
• Выраженный гестоз во второй половине беременности: повышение артериального давления, преэклампсия и эклампсия. В этом случае самостоятельные роды опасны осложнениями для мозга и сосудов матери;
• Полное предлежание плаценты. Плацента при этом закрывает ребенку выход из матки. Во время родов может развиться сильное кровотечение и гипоксия плода;
• Неполное предлежание плаценты, если имеется выраженное кровотечение.
• Опухоли органов малого таза, препятствующие рождению ребенка. Это могут быть опухоли шейки матки или других органов;
• Активная стадия герпеса половых органов. В этом случае во время естественных родов инфекция может передаться младенцу и вызывать у него тяжелое заболевание;
• Неполноценный рубец на матке после операций на ней. В этом случае вероятен надрыв матки при родах;
• Полноценный рубец на матке после операций на ней при наличии каких-либо акушерских осложнений. Это решается индивидуально для каждой женщины.
• Выраженные рубцовые сужения шейки матки и влагалища. Могут препятствовать ребенку на выходе из матки;
• Выраженное варикозное расширение вен в области наружных половых органов и влагалища. Грозит венозным кровотечением при родах;
• Тазовое предлежание плода в сочетании с другой акушерской патологией. В некоторых случаях самостоятельные роды в тазовом предлежании возможны;
• Поперечное и устойчивое косое положение плода. Самостоятельные роды невозможны. Только кесарево сечение;
• Крупный плод. Относительное показание, возможность родов зависит от размеров таза матери;
• Некоторые серьезные заболевания у мамы: близорукость высокой степени, отслойка сетчатки, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы и др. Решение в этом случае принимается индивидуально;
• Возраст матери старше 30 лет в сочетании с другими неблагоприятными акушерскими факторами;
• Бесплодие в прошлом в сочетании с другими факторами;
• Беременность, наступившая после ЭКО
Отдельные показания существуют для беременных близнецами (многоплодной беременности):
• недоношенная беременность (вес детей менее 1800 грамм)
• поперечное положение близнецов
• ягодичное предлежание первого плода
• сочетание многоплодной беременности с любой другой акушерской патологией.
Показания к экстренному кесареву сечению
Это любые осложнения во время родов, которые нарушают их нормальных ход и угрожают жизни и состоянию здоровья мамы и малыша.
• Слабость родовой деятельности, не поддающаяся терапии;
• Несоответствие размеров таза матери и головки ребенка (клинически узкий таз);
• Преждевременная отслойка плаценты с выраженным кровотечением;
• Предлежание плаценты с выраженным кровотечением;
• Угроза разрыва матки;
• Кислородное голодание плода, не поддающееся терапии
Методы анестезии при кесаревом сечении
Существует общий (эндотрахеальный) и региональный (эпидуральная или спинальная анестезия) методы обезболивания при кесаревом сечении.
Эндотрахеальная анестезия погружает роженицу в медикаментозный сон, а наркоз проводится в дыхательные пути (трахею) через трубку. Поэтому и называется эндотрахеальный.Общее обезболивание действует быстрее, но после пробуждения часто вызывает неприятные последствия: тошноту, боль в плечах, жжение, сонливость.
При «эпидуралке» делают укол в спинномозговой канал. Обезболивается только нижняя часть туловища. В течение операции роженица находится в сознании, но не чувствует боли. Видеть весь процесс не придется — медработники повесят на уровне груди беременной специальную ширму. После того, как наркоз подействовал, врач аккуратно разрезает брюшную стенку, затем — матку. Кроху вынимают уже через 2-5 минут. Как только родился малыш, мама может его увидеть и приложить к груди. Эпидуральная операция длится около 40-45 минут и, в первую очередь, подходит мамам, которые переживают, что под наркозом не ощутят своего «участия»в родах и не смогут увидеть первыми своих малышей.