В каких случаях необходимо кесарево сечение

К кесареву сечению приходится прибегать, когда беременность протекает с осложнениями и естественные роды становятся опасными. Хорошо, если препятствия обнаружены задолго до родов, тогда врач может заранее спланировать операцию и подготовить роженицу. В этом случае кесарево сечение называется плановым. Но иногда случается, что женщина начинает рожать нормально, но что-то происходит не так и ситуация становится опасной. В этом случае проводят экстренную операцию, пишет Lady.tochka.net.

Кесарево сечение проводится исключительно по назначению врача. Хорошо, если будущая мама взвесит все «за» и «против» и обратится к нескольким специалистам. Как правило, беременным предлагается искусственное родоразрешение по нескольким причинам. Показаниями к плановому кесаревому сечению могут быть следующие.

Показания для плановой операции

По этим причинам еще во время беременности врач может запланировать проведение кесарева сечения:

• Анатомически узкий таз - через него не может пройти нормальная по размерам головка ребенка. Это определяется при измерении таза в консультации;

• Выраженный гестоз во второй половине беременности: повышение артериального давления, преэклампсия и эклампсия. В этом случае самостоятельные роды опасны осложнениями для мозга и сосудов матери;

• Полное предлежание плаценты. Плацента при этом закрывает ребенку выход из матки. Во время родов может развиться сильное кровотечение и гипоксия плода;

• Неполное предлежание плаценты, если имеется выраженное кровотечение.

• Опухоли органов малого таза, препятствующие рождению ребенка. Это могут быть опухоли шейки матки или других органов;

• Активная стадия герпеса половых органов. В этом случае во время естественных родов инфекция может передаться младенцу и вызывать у него тяжелое заболевание;

• Неполноценный рубец на матке после операций на ней. В этом случае вероятен надрыв матки при родах;

• Полноценный рубец на матке после операций на ней при наличии каких-либо акушерских осложнений. Это решается индивидуально для каждой женщины.

• Выраженные рубцовые сужения шейки матки и влагалища. Могут препятствовать ребенку на выходе из матки;

• Выраженное варикозное расширение вен в области наружных половых органов и влагалища. Грозит венозным кровотечением при родах;

• Тазовое предлежание плода в сочетании с другой акушерской патологией. В некоторых случаях самостоятельные роды в тазовом предлежании возможны;

• Поперечное и устойчивое косое положение плода. Самостоятельные роды невозможны. Только кесарево сечение;

• Крупный плод. Относительное показание, возможность родов зависит от размеров таза матери;

• Некоторые серьезные заболевания у мамы: близорукость высокой степени, отслойка сетчатки, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы и др. Решение в этом случае принимается индивидуально;

• Возраст матери старше 30 лет в сочетании с другими неблагоприятными акушерскими факторами;

• Бесплодие в прошлом в сочетании с другими факторами;

• Беременность, наступившая после ЭКО

Отдельные показания существуют для беременных близнецами (многоплодной беременности):

• недоношенная беременность (вес детей менее 1800 грамм)

• поперечное положение близнецов

• ягодичное предлежание первого плода

• сочетание многоплодной беременности с любой другой акушерской патологией.

Показания к экстренному кесареву сечению

Это любые осложнения во время родов, которые нарушают их нормальных ход и угрожают жизни и состоянию здоровья мамы и малыша.

• Слабость родовой деятельности, не поддающаяся терапии;

• Несоответствие размеров таза матери и головки ребенка (клинически узкий таз);

• Преждевременная отслойка плаценты с выраженным кровотечением;

• Предлежание плаценты с выраженным кровотечением;

• Угроза разрыва матки;

• Кислородное голодание плода, не поддающееся терапии

Методы анестезии при кесаревом сечении

Существует общий (эндотрахеальный) и региональный (эпидуральная или спинальная анестезия) методы обезболивания при кесаревом сечении.

Эндотрахеальная анестезия погружает роженицу в медикаментозный сон, а наркоз проводится в дыхательные пути (трахею) через трубку. Поэтому и называется эндотрахеальный.Общее обезболивание действует быстрее, но после пробуждения часто вызывает неприятные последствия: тошноту, боль в плечах, жжение, сонливость.

При «эпидуралке» делают укол в спинномозговой канал. Обезболивается только нижняя часть туловища. В течение операции роженица находится в сознании, но не чувствует боли. Видеть весь процесс не придется — медработники повесят на уровне груди беременной специальную ширму. После того, как наркоз подействовал, врач аккуратно разрезает брюшную стенку, затем — матку. Кроху вынимают уже через 2-5 минут. Как только родился малыш, мама может его увидеть и приложить к груди. Эпидуральная операция длится около 40-45 минут и, в первую очередь, подходит мамам, которые переживают, что под наркозом не ощутят своего «участия»в родах и не смогут увидеть первыми своих малышей.