В оздоровительном лагере Львовской области пройдут реабилитацию 98 детей из Луганской области

В оздоровительном лагере Львовской области разместят для прохождения реабилитации 98 детей и подростков из Луганской области.

Как сообщила УНИАН специалист по связям с общественностью и СМИ Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций (ФНООН) Елена Кулик, 27 июня дети уже приедут во Львовскую область и будут поселены в оздоровительный лагерь «Царинка» возле курортного города Славское Львовской области.

Кулик отметила, что ФНООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины взял на себя расходы, связанные с пребыванием 98 детей и подростков из Луганской области и сопровождающих лиц в оздоровительном заведении «Царинка» возле города Славское Львовской области. Преимущественно это подростки из социально незащищенных семей из тех районов Луганской области, которые входят в зону Антитеррористической операции.

Дети проведут 18 дней в оздоровительном детском лагере, где пройдут курс психологической реабилитации и обретут навыки безопасного поведения в рамках образовательного курса «Взрослей на здоровье», организованного ФНООН.

В рамках курса с молодежью Луганской области будут работать опытные психологи и тренеры. Также дети и подростки посетят выдающиеся места западной Украины, будут иметь возможность пообщаться со своими сверстниками.

Кроме этого, ФНООН в сотрудничестве с благотворительной организацией «Каритас Украины» предоставил пакеты гигиенических средств и товаров первой необходимости для 400 семей временно перемещенных лиц из регионов АТО для распространения через 6 региональных организаций «Каритас Украины» во Львовской и Ивано-Франковской областях.

2 июля представитель ФНООН в Украине госпожа Нузхат Эсан посетит Львов и Львовскую область. Эсан планирует пообщаться с молодежью Луганщины в лагере «Царинка», а также передать детям сувениры (футболки, кепки, канцелярские принадлежности, гигиенические средства) и подарки для победителей конкурса детского рисунка.