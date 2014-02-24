Чеснок убивает самые стойкие бактерии

Как отмечает Business Standard, Тим Хольм Якобсен из Университета Копенгагена выяснил, что соединение аджоен не дает бактериям выделять токсин рамнолипид, разрушающий белые кровяные клетки.

Данные клетки защищают организм от инфекции, убивая бактерии. Когда патогены сбиваются в кучу и окружают себя прочной заслонкой из органических материалов, образуя биопленку, они становятся неуязвимыми для антибиотиков. Специалисты решили исследовать бактерию Pseudomonas aeruginosa, вызывающую инфекции у пациентов с хроническими язвами ног и провоцирующую проблемы с легкими у людей с муковисцидозом.

Итак, когда биопленки Pseudomonas aeruginosa обрабатывали антибиотиками, те производили мало эффекта. Но добавление аджоена меняло картину (умирали более 90% бактерий). Само по себе соединение также не работало. К сожалению, в чесноке мало аджоена. Чтобы почувствовать эффект, человеку нужно съесть примерно 50 головок.

Меддэйли