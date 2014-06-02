Авокадо поддерживает работу сердечно-сосудистой системы

Авокадо сорта Хасс при ежедневном потреблении поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Это установили ученые. По их словам, авокадо и рацион с умеренным содержанием жиров (34% жира) снижают риск развития болезней сердца у полных и тучных людей. Причем, авокадо действительно делает нежирный рацион полезнее, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Не секрет, что диеты с умеренным и низким содержанием жиров приводят к сокращению показателей липопротеинов низкой плотности ("вредного холестерина"). Однако только наличие авокадо позволяет сокращать количество частиц липопротеинов низкой плотности. Диета с авокадо, помимо показателей липопротеинов низкой плотности, снижает и уровень окисленных липопротеинов низкой плотности.

По словам специалистов, с точки зрения риска болезней сердца, важен не только общий уровень липопротеинов, но количество частиц, их размер, плотность и наличие окисления. Как отмечает Пенни Крис-Этертон из Университета Пенсильвании, маленькие, плотные частицы липопротеина низкой плотности чаще подвергаются окислению и формируют отложения в артериях по сравнению с крупными, но легкими частицами.