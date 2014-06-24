Минздрав объявил 14 конкурсных торгов на закупку лекарств на 537,5 млн грн

Министерство здравоохранения объявило 14 конкурсных торгов на закупку лекарств на сумму более 537,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрав.

«Объявлены 14 конкурсных торгов по соответствующим направлениям на общую сумму более 537,5 млн грн. Это закупка иммунобиологических препаратов, лекарственных средств для детей с врожденным иммунодефицитом, иммуноглобулина, лекарств для больных хроническими вирусными гепатитами, тест-полосок к глюкометрам, лекарственных средств для лечения детей, больных резистентной формой ревматоидного артрита, и др.», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСыч поручил Минздраву срочно разместить объявление о тендерных закупках лекарств

Кроме того, по данным Минздрава, уже произошло раскрытие конкурсных предложений на сумму почти 61 млн грн на закупку медицинских изделий для больных в до- и послеоперационный период по трансплантации и лекарств для взрослых, больных гемофилией.

Минздрав Украины также подготовил технические задания для объявления конкурсных торгов еще по 17 направлениям на сумму более 854 млн грн, которые состоятся в ближайшее время, добавили в пресс-службе.