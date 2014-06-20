В Украину незаконно ввезли лекарств на 1 млрд дол.

Милиция разоблачила предпринимателей, которые при содействии должностных лиц Государственной службы по лекарственным средствам и таможни незаконно ввезли в Украину лекарств на 1 млрд долларов.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом проинформировал начальник Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный.

«Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД Украины разоблачили группу служебных лиц одного из частных предприятий, которые, не имея лицензий на импорт, хранение и реализацию лекарственных средств, ввозили в Украину лекарственные препараты. Представители этого предприятия вступили в преступный сговор со служебными лицами некоторых государственных контролирующих органов», - отметил Писный.

В период с марта 2013 года по январь 2014 года этой группой было проведено свыше 3 тысяч операций на сумму 1 млрд долларов. В Украину было ввезено около 125 наименований лекарственных средств без заключений относительно их качества.

Хранение и последующая реализация ввезенных лекарственных средств осуществлялась одним из частных предприятий со складских помещений, не приспособленных для их хранения.

По словам Писного, в результате такой незаконной деятельности государству был нанесен ущерб на 1 млрд долларов США.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Проводится следствие.