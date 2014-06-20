ВР отказывалась заслушать замминистра здравоохранения, и требовала прибытия Мусия

Верховная Рада отказывалась заслушать информацию заместителя министра здравоохранения, и требовала, чтобы в парламент пришел сам министр Олег Мусий.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству народные депутаты планировали заслушать информацию относительно охраны здоровья населения Украины. Однако ни министр здравоохранения, ни его первый заместитель не пришли на заседание парламента.

Заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец сообщил сессионному залу: “Случилось так, что сегодня утром срочно заболели и министр, и первый заместитель министра”. В зале после этих слов прозвучал смех и недовольные реплики по поводу того, чтобы в сессионный зал все же пришел Мусий.

Ряд народных депутатов настаивали на перенесении слушания данного вопроса.

Народный депутат Олег Ляшко напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект постановления об увольнении Мусия с должности. Он считает, что министр не хочет приходить в сессионный зал, потому что боится отставки.

После длительных споров Лазоришинец все же начал доклад.