Львовщина приняла более 2,5 тысяч переселенцев и может разместить еще больший поток людей

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты Львовской облгосадминистрации Оксана Яковец во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Во Львовской области их (переселенцев - УНИАНА) уже более 2,5 тысяч граждан, в том числе 600 человек из восточных областей. На сегодняшний день зарегистрированы в области официально более 200 человек», - сообщила она.

«Пока мы имеем резервные места, мы каждый день мониторим возможность размещения людей, мы подключили уже и заведения социальной сферы и заведения здравоохранения, мы понимаем состояние этих людей, которые вынуждены уезжать», - сказала Яковец.

Также чиновник сообщила, что «ежедневно через Департамент социальной защиты, в котором работает оперативный штаб по размещению людей, проходит 60-70 человек. Вчера приехало 70 человек, а сегодня – 67».

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«Мы имеем поток людей, и пока есть возможности и есть резервы. Хорошо, что сейчас начался каникулярный период, мы используем возможности общежитий учебных заведений и, кроме того, мы не забываем не только об обеспечении крыши над головой, но и о питании, и других вещах, которые обеспечивают жизнедеятельность», - сказала Яковец.