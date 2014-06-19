Чехия готова помогать с лечением украинских бойцов из восточных областей Украины

Чехия готова помогать с транспортировкой и лечением украинских бойцов из восточных областей Украины, задействованных в антитеррористической операции.

Об этом сегодня заявил в Днепропетровске министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек во время встречи со студентами региона, которая состоялась в главном корпусе Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.

«После трагических событий на Майдане был организован перелет 39 тяжело раненных активистов для лечения на территории Чехии. Некоторые из этих людей продолжают проходить лечение в нашей стране и сегодняшний день. Мы готовы также принимать на лечение и людей с востока Украины», - сказал Заоралек.

Он подчеркнул, что Чешская Республика готова предоставлять Украине всестороннюю поддержку, в частности в подписании Украиной экономической части соглашения Ассоциации с Евросоюзом.

«Подписание соглашения о зоне свободной торговли станет началом трудного пути. То, как Украина пройдет его, зависит не только от политиков, но и от населения. Европейский Союз поддерживает реформирование Украины. Еще в апреле, на заседании ЕС, Чехия продвигала преференции об отмене пошлины на импорт украинских товаров», - отметил глава МИД Чехии.