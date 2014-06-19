Необходимо эвакуировать людей, находящихся в социальных учреждениях на востоке - Лутковская

Как сообщили УНИАН в управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Омбудсмена, по словам Лутковской, в этом регионе расположены 77 таких учреждений для постоянного проживания: 5 домов ребенка, 3 детских дома-интерната и 69 учреждений для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

«Обеспечение прав воспитанников и подопечных полностью зависит от бесперебойных поставок продуктов питания и медикаментов, своевременного оказания медицинской помощи. Учитывая вооруженное противостояние на Донбассе, перекрытие дорог, распространение случаев мародерства и захвата помещений, возникла непосредственная угроза для жизни и здоровья воспитанников и подопечных», - говорится в письме Уполномоченного по правам человека.

Лутковская обратилась с предложением рассмотреть вопрос о принятии всех необходимых мер для сохранения жизни и здоровья лиц, находящихся в госучреждениях.

Уполномоченная по правам человека предлагает несколько возможных путей решения сложившейся ситуации. В частности, по ее мнению, необходимо эвакуировать соответствующие учреждения в безопасные регионы Украины или же для начала - переместить их в контролируемые украинскими силовиками районы в пределах вышеупомянутых областей. В случае если эвакуация невозможна, следует создать специализированные подразделения охраны, пищевого и медицинского обеспечения, оснащенные соответствующим передвижным оборудованием, с целью поддержания жизнедеятельности вышеупомянутых заведений непосредственно по месту расположения, отметила Лутковская.