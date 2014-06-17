Хот-доги повышают риск инфаркта

Люди, которые регулярно едят обработанные красное мясо, рискуют заполучить сердечную недостаточность и в итоге умереть.

Шведские исследователи говорят, что мужчины, которые съедали по 2-3 ломтика ветчины или салями, или хот-дог ежедневно, тем самым повышали на 28 процентов риск сердечной недостаточности, и более чем в два раза - риск смерти вследствие заболеваний сердца, по сравнению с мужчинами, которые ели меньше обработанного мяса, пишет zdravoe.com.

"Необработанные мясо свободно от канцерогенов и других токсичных продуктов, а также обычно содержит меньшее количество соли. Копченые продукты и мясо, приготовленное на гриле, содержат полициклические ароматические углеводороды, накопление которых может привести к соответствующему повышению риска болезней сердца", – объяснила соавтор исследования Алисия Вольф, которое проводилось учеными из Каролинского института в Стокгольме.

Тем не менее, исследование не доказывает, что рацион, изобилующий беконом или ветчиной, может привести к сердечной недостаточности, он только обнаружил связь между характером питания и сердечнососудистой смертностью. Тем не менее, подобная связь не наблюдалась между потреблением необработанного красного мяса, такого как говядина или свинина и сердечной недостаточностью. Исследователи рекомендуют сделать выводы и не злоупотреблять фастфудом.