Черниговщина: количество отравившихся детей в пришкольном лагере возросло до 17

В Черниговской области количество пострадавших от отравления в пришкольном лагере увеличилось до 17 человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, по состоянию на 17 июня в Носовскую центральную райбольницу с признаками пищевого отравления обратились еще два повара, которые также питались в столовой пришкольного оздоровительного лагеря "Радуга" общеобразовательной школы № 2 г. Носовка.

Всего в инфекционное отделение больницы госпитализированы 16 человек, из них 12 детей, еще 1 ребенок находится на амбулаторном лечении. Состояние пострадавших - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления.

Носовский районный отдел милиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).