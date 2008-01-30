Украинские школы закрывают на карантин

В связи с эпидемией гриппа в Украине начали закрывать средние общеобразовательные школы на карантин. Несмотря на то, что медики пока не отмечают превышение эпидемиологического порога, в школах заметно сократилась посещаемость детей.

Так, в Донецкой области на карантин закрыли 3 общеобразовательных учебных заведения и одно дошкольное в городе Артемовске и районе. В Белгородском районе Одесской области на 10 дней закрыли одну школу и детский садик. В Днепропетровской области в городе Никополь на данный момент на карантин закрыты все 27 школ.

Большинству школьников медики поставили диагноз – острая респираторная вирусная инфекция. Уроки в школах приостановлены на двухнедельный срок. Что касается других районов Днепропетровской области, то эпидемии гриппа в них отмечено не было. Однако больных вирусными инфекциями учеников стало больше на 36%. Медики сходятся во мнении, что причиной роста заболеваемости среди детей могло стать слабое отопление в школах.

"На сегодня не учится 12 тысяч детей, более одной тысячи болеет. Решение принимается по представлению госсанитарного врача, если порог превышает 15 процентов по всей школе и 25 в классе", – отметил Виктор Сиченко, начальник Днепропетровского областного управления образования.

В Лубнах Полтавской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемиологический порог. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача Полтавской области Наталия Горбенко. По ее словам, городской председатель Лубен Василий Коряка подписал распоряжение о введении карантина и приостановлении занятий в 9 городских школах с 28 января по 9 февраля с целью профилактики по возникновению вспышки гриппа и ОРВИ.

Напомним, что зачастую эпидемиологическая ситуация с гриппом возникает из-за сезонного перепада температур осенью и зимой. Стоит отметить, что 96% всех острых респираторных заболеваний являются гриппом. В прошлом году от осложнений, вызванных этим вирусом, погибло шесть человек.