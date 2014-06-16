Кличко поручил провести расследование относительно стоимости лекарств в "Фармации"

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести расследование относительно стоимости лекарств и медицинских препаратов в коммунальных аптеках КП «Фармация», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

«Я хочу продемонстрировать: вчера были куплены лекарства в аптеках, которые находятся в соседних домах, – одна из них коммунальная, другая – коммерческая. Вот чеки, и цена на одни и те же лекарства. И в коммерческой аптеке цена на 15% ниже, хотя коммунальные аптеки не имеют такой финансовой нагрузки как арендная плата! Поэтому я поручаю провести расследование, почему в коммунальных аптеках КП "Фармация" одинаковый набор медикаментов стоит на 15 процентов дороже, чем в коммерческих аптеках", - отметил Кличко.

Мэр Киева предложил руководителю "Фармации" как можно скорее написать заявление об увольнении.

Киевский городской голова также требует провести служебные расследования по «Киевтранспарксервису», «Киевпасстрансу», «Киевметрополитену», отмечается в сообщении.