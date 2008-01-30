Спортсменка девять месяцев не подозревала, что беременна

16:13, 30 января 2008
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Врачи объясняют это натренированностью мышц

В течение 9 месяцев не подозревала о своей беременности эстонская яхтсменка Марьялийза Умб.

Обратиться к врачам ее заставила острая боль в животе. На следующий день женщина вышла из больницы уже с ребенком на руках. Об этом курьезном случае рассказывают эстонские информагентства.

Спортсменка, только что вернувшаяся из Японии, на следующее утро должна была ехать на тренировки в Испанию. Медики диагностировали беременность, однако разошлись во мнениях по поводу ее срока: разбежка составляла от 4 до 35 недель. Персонал больницы пережил настоящий шок, когда назавтра женщина родила доношенного ребенка весом 3,9 кг и ростом 51 см.

Марьялийза Умб утверждает, что не ощущала никаких признаков беременности. Она весила 64 кг. То, что беременность была незаметна, врачи объясняют натренированностью мышц спортсменки.

БЕЛТА

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