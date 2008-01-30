Профилактические средства от простуды могут разбалансировать имунную систему
Как уберечься от вирусов
Как уберечься от респираторных инфекций
Об этом УНИАН рассказал директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ.
«Если вы оказались в очаге инфицированных - на работе, в общественном транспорте или дома - рекомендую прибегнуть к профилактическому препарату амизон. Употребляйте его по таблетке дважды в день после завтрака и ужина, запивая большим количеством жидкости, на протяжении 3-5 дней. Однако, если у Вас есть чувствительность к препаратам йода, его употреблять не следует» - рекомендует профессор Фролов.
Также, за его словами, можно применять и аптечные фитопрепараты - настойку эхинацеи пурпуровой или элеутерококка по 10-15 капель трижды в день.
Однако увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует. Иначе можно сильно разбалансировать свою иммунную систему. Чтобы уберечься от гриппа, целесообразно принимать витаминные препараты. Особенно витамин С хорошо способствует борьбе с вирусной инфекцией.
С целью профилактики гриппа также чаще будьте на свежем воздухе, придерживайтесь режима труда и отдыха.