Сидячая работа сокращает жизнь

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона провели новое исследование, результаты которого свидетельствуют, что люди, которые большую часть жизни сидят, стареют в среднем на десять лет раньше, чем их более активные ровесники.

В исследовании приняли участие 2400 пар близнецов, которые заполнили анкеты, указав частоту и интенсивность физических нагрузок, а также сдали анализ крови.

Во время изучения полученных данных, специалист Линн Черкас совместно с коллегами измерила длину теломер (концевые фрагменты хромосом, защищающие клеточную ДНК от деформаций и повреждений) хромосом в клетках крови участников и сопоставила полученные показатели с данными опроса.

Исследователи сообщили, что у каждого человека длина теломеры каждый год сокращается в среднем на 21 пару нуклеотидов - элементарных структур молекулы ДНК. Но у участников этот показатель существенно различался в зависимости от степени их физической активности.

Оказалось, что в среднем длина теломеры у людей с минимальной физической активностью (16 минут в неделю) оказалась на 200 нуклеотидов короче, чем у физически более активных (199 минут в неделю), т.е. наиболее активные люди имели такую же длину теломер, как и те, кто был на 10 лет их моложе, но вел сидячий образ жизни.

Ученые предположили, что организм физически неактивных людей более чувствителен к воспалению и повреждению клеток под воздействием кислорода, в то время как физическая активность помогает справляться со стрессами, способствующими укорочению теломер.

Напомним, что ранее уже проводилось подобное исследование учеными из Университета Миссури, которые также выяснили, что сидение не только приводит к набору лишнего веса, но и к возникновению метаболических процессов, что приводят к появлению серьезных рисков для здоровья - к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Корреспондент.net