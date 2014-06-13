В Харькове обсудили проблемы гуманитарной катастрофы на востоке страны

Как сообщили УНИАН в благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", обсуждение было инициировано в связи с увеличением количества проблем у переселенцев, а также сложностями с эвакуацией населения из зон проведения антитеррористической операции.

Все участники согласились с основными блоками проблем: эвакуация и перевозка населения из зоны боевых действий (оповещение населения о возможности выехать, создание гуманитарного коридора, обеспечение транспорта); обустройство в местах временного пребывания (обеспечение необходимого количества мест, возможность регистрации, получения пособий, работы, медицинской помощи); отсутствие единого координационного центра.

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Решение последней проблемы и налаживание координации между государством, международными организациями, украинскими независимыми общественными организациями и общественностью, максимальное использование потенциала и опыта каждой из сторон позволят найти выход из сложившейся ситуации.

Наблюдается тенденция, что наиболее активно вопросами вывоза людей из зоны боевых действий занимаются общественные организации и фонды. Так, фонд «Развитие Украины» начиная с 23 мая при поддержке местных организаций и активистов организовывает вывоз семей из «горячих точек» Донецкой области в места, где они могут временно проживать до стабилизации ситуации в регионе. При непосредственной поддержке фонда вывезено в безопасные места и размещено 2 тыс. 274 человек, из них 1 тыс. 519 детей.

«На каждом этапе эвакуации людей мы сталкиваемся с массой проблем: собственно, во время эвакуации, а также в местах размещения переселенцев. Серьезные проблемы есть и в координации между всеми, кто организовывает эти процессы, – заявил директор фонда Анатолий Заболотный. – Страна никогда ранее не сталкивалась с такими проблемами и не готова к таким вызовам. При этом проблемы нарастают. Я считаю, что в данной ситуации крайне необходима максимальная мобилизация государственных структур. При этом нельзя недооценивать роль гражданского общества и бизнеса. Мы призываем государственные органы к сотрудничеству, готовы делиться опытом и знанием ситуации изнутри. Именно поэтому сегодня мы отправили открытое письмо с предложениями к правительству».

В Харьковской области, по данным местной власти, находится свыше 3 тыс. переселенцев, при этом банк жилья – только 1,2 тыс. В решении проблем с питанием, размещением активно помогают волонтеры и представители Красного Креста.

Как отмечали участники круглого стола, задача всех участников процесса - не допустить усложнения ситуации, чтобы в будущем не пришлось ликвидировать разрушительные последствия. Каждый день активисты получают новые обращения с просьбами о помощи из Славянска, Краматорска, Дружковки и других городов Донецкой области. Все желающие выехать за пределы Славянска и Краматорска могут звонить по телефонам круглосуточных «горячих линий», которые открыты фондом Ахметова, и узнавать актуальную информацию о возможности выезда: 093 244 32 44, 063 936 67 64, 063 117 89 01, 099 924 19 81, 095 199 74 81, 095 061 80 69.

В обсуждении приняли участие представители ОБСЕ, Офиса Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства социальной политики Украины, Харьковской облагосадминистрации, Харьковского городского совета, фонда «Развитие Украины», фонда Александра Фельдмана, других организаций.