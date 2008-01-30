В Севастополе от малярии умер мужчина

В Севастополе от малярии умер вернувшийся перед Новым годом из загранплавания 50-летний мужчина.

Как сообщает газета «Слава Севастополя», несмотря на недомогание, он оттягивал визит к врачу. Лечился, "сбивая" температуру жаропонижающими средствами. Когда "скорая" доставила его в больницу, врачи уже были бессильны чем-либо помочь. Как стало известно, заболевший прибыл из Сьерра-Леоне (Африка), где и заразился малярией.

Как сообщила редакции заведующая паразитологическим отделом Севастопольской городской СЭС Татьяна КРИВЧЕНКО, в город регулярно прибывают граждане (туристы, моряки и другие специалисты) из неблагополучных по малярии стран, которые могут стать источником заболевания; ежегодно регистрируются случаи заболевания малярией (завозные). Так, по ее словам, в 2007 году в Севастополь было "завезено" 5 случаев малярии, в январе 2008 года - 1 случай, который закончился смертью больного.