В сумских школах с гриппом борются с помощью аромата

Эксперимент с применением эфирных масел во время уроков пока что поддержали два учебных заведения. Там количество больных гриппом сократилось втрое.

Медики говорят, ароматерапия может противостоять даже инфекции птичьего гриппа.

Учителя отмечают, 45-минутный сеанс - наиболее эффективная защита школьников от гриппа. Эфирные масла уничтожают возбудителей инфекций и тем самым укрепляют иммунитет.

Галина Завалецкая, учитель младших классов: «Заболеваемость нашего класса в три раза меньше заболеваемости других классов. Это ангина, ОРЗ, ну, а гриппом мы вообще почти не болеем».

Каждый из учеников прошел тестирование на аллергическую реакцию. Сначала использовали масла по рекомендациям врачей, сейчас дети подбирают ароматы на свой вкус.

В начальных классах любят мелиссу, лимон и апельсин, старшеклассникам по душе эвкалипт.

Эвкалиптовое масло – мощное бактерицидное средство, чайного дерева – губительное для грибков, цитрусовое - улучшает память и зрение. Медики говорят, ароматерапия даже лучше прививок.

Бутылочки эфирного масла хватает на 80 целебных сеансов. Их проведение поддерживают родители, потому что на практике убедились: такая профилактика дешевле и приятнее любого лечения.

НТН