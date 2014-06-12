Автобус с детьми из Снежного, перехваченный боевиками, обнаружен на границе с Россией

Автобус с детьми из Снежного, перехваченный сегодня боевиками на выезде из города, обнаружен на границе с Россией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

По данным, имеющимся сейчас в управлении по делам семьи и молодежи облгосадминистрации, автобус с детьми из Снежного проследовал в г. Красный Луч Луганской области, откуда направился на КПП «Должанский».

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Сейчас дети находятся на границе, о планах людей, перехвативших автобус, ничего не известно.

Для пересечения государственной границы у детей и лиц, их сопровождающих, необходимых документов нет.

Донецкая облгосадминистрация продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия и принимает все возможные в сложившейся ситуации меры для сохранения жизни и здоровья украинских детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из г. Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей, в том числе сироты и воспитанники детских домов семейного типа.

На выезде из города транспорт, двигавшийся в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен.

Спецмашина ГАИ была отсечена вооруженными представителями так называемой "ДНР", у сотрудников ГАИ отобраны мобильные телефоны.

Дети остались без сопроводительных документов и помощи, подчеркнули в облгосадминистрации.

Выдвигалось предположение, что сопровождении вооруженных людей детей везут в строну Крыма.

5 июня с.г. Кабинет министров Украины принял решение о временном прекращении движения через несколько пунктов пропуска, в том числе и «Новошахтинск – Должанский» в Луганской области. Однако, пограничная служба ФСБ России продолжает осуществлять пропуск через границу в данном пункте пропуска.