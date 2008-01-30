Чтобы снять стресс, потягайте себя за уши
Ухо голографически отображает весь организм
Известно, что ушная раковина голографически отображает весь организм человека. На ее поверхности размещено около 120 многообразных точек, которые поддерживают рефлекторную связь со всеми органами и частями тела. Поэтому воздействием на определенные точки ушной раковины можно лечить самые разнообразные заболевания. Также можно воздействовать и на нервную систему. Образно говоря, можно "вытянуть себя за уши" из стресса.
Точка 1 имеет название "божественные ворота". Так ее назвали китайцы. Современные ученые называют ее антистрессовой. Точка 2 содержится в центре уха и является универсальным регулятором. Воздействие на нее поможет заснуть - в случае бессонницы, а в случае сонливости - вернуть бодрость. Австрийский ученый Ульф Бемиг рекомендует использовать точку 3, размещенную возле основы уха (в углу нижней челюсти), для борьбы с меланхолией, связанной с тяжелыми воспоминаниями и плохими мыслями.
Массажировать эти точки нужно в вечернее время, перед сном. Это обеспечит спокойный сон, бодрое пробуждение и прекрасное настроение на весь день.