Почему вредна разогретая еда

Ученые настойчиво советуют употреблять только свежеприготовленную пищу. Ярким аргументом этого является эксперимент проведенный на животных. На протяжении определенного времени первую группу мышей кормили только свежесваренной едой, вторую - едой, разогретой сразу после охлаждения, третью - едой, разогретой пять часов после приготовления. Вследствие этого все подопытные из третьей группы погибли на протяжении месяца. У некоторых из них выпал весь волосяной покров, в некоторых - отсохли хвосты и уши. Некоторые погибли без видимых внешних причин. Но после анатомирования было обнаружено, что у них распался пищевод, а почки остановились в развитии. Мыши из второй группы прожили дольше - три месяца. Вскрытие показало, что в их организмах происходили процессы гниения. Мыши, которые питались лишь свежеприготовленной едой, на протяжении трех лет были практически здоровыми.

Нужно сказать, что несвежая пища пагубно влияет не только на животных, но и на людей. Хотя в большинстве случаев, люди не связывают свои проблемы со здоровьем с тем, что они питаются разогретой едой. Очень часто хозяйки готовят еду на два, три дня и, даже, на неделю. Или покупают в магазинах продукты, на которых стоит срок реализации от недели, - до нескольких лет. Почему они не приносят пользы? Дело в том, что еда является материалом для возобновления клеток организма. Лишь в свежей еде содержатся нужные для этого вещества. Они достаточно быстро разрушаются и практически не сохраняются в блюдах, которые простояли несколько часов.

Ввиду этих фактов можно сделать один вывод: питайтесь только свежеприготовленной пищей. Если нет возможности из-за занятости приготовить свежие блюда, замените их свежими овощами или фруктами.