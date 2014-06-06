Чем полезен квас из морского риса

Самым полезным среди всех известных питьевых грибов является индийский гриб. Иначе его называют индийский морской рис – он похож на полупрозрачные зернышки риса или на льдинки. Морской рис (гриб) был завезен в 19 веке из Индии, отчего его и прозвали индийским, пишет shkolazhizni.ru.

Это не только более древняя культура, чем чайный или молочный грибы, но и более полезная. Выращивают его так же, как чайный гриб – в банке. По вкусу он напоминает слегка газированный квас, но в зависимости от того, чем его «кормят» он приобретет определенный оттенок вкуса. Некоторым удается делать гриб, придавая ему вкус пива (напоминает пиво, разбавленное квасом). Так же как и чайный, индийский гриб не требует особого ухода, хотя сначала кажется, что его выращивать долго и сложно.

Для приготовления этого живительного напитка необходима чистая (фильтрованная) вода, сахар, и немного любых сухофруктов (изюм, инжир, чернослив, курага, яблоки…). На 2-х литровую банку достаточно 7-8 ст. ложек индийского риса, две щепотки сухофруктов (например, штук 30 изюминок) и примерно 4 ст. ложки сахара (на любителя) полностью растворенного в некипяченой воде. Банку с грибом надо будет закрыть марлей (от всех желающих оздоровиться насекомых) и поставить туда, где нет прямых солнечных лучей.

Готов напиток будет через пару дней, это зависит от температуры воздуха. Летом он настоится быстрее, но и пьется тоже не медленно. Можно сделать две банки: одна настаивается, другую пьем, а потом наоборот. Как только гриб будет готов, его необходимо процедить, промыть и заменить сухофрукты на свежие. Напиток, приготовленный вами в первый раз, будет не таким вкусным, как последующие (на него, наверно, влияет смена обстановки и условий проживания). Готовый процеженный напиток можно хранить в холодильнике несколько дней.

Пить его можно как лекарство – 3 раза в день за 15-20 минут до еды (за это время он усвоится в организме и улучшит пищеварение). А лучше – пить вместо воды. Только не надо заставлять себя пить гриб, если не хотите больше – значит организму достаточно!

Эффективность действия вы почувствуете через 2-3 недели, после начала применения: уйдет головная боль, начнет выходить песок из организма, пройдет радикулитная боль, восстановится артериальное давление, у кого что. Итак, помимо того, что индийский рис может прекрасно утолить жажду, он обладает целебными свойствами.

Регулярное его употребление способствует стимуляции обмена веществ, выводит из организма шлаки, песок, камни, соли, нормализует артериальное давление, является антисклеротическим и иммуномодулирующим средством, избавляет от головных болей на нервной почве, укрепляет нервную систему, нормализует кислотность в желудке, помогает при артрите, сахарном диабете, ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и т.п.