Чем полезны сухофрукты в зимнее время

Зимой, когда выбор свежих фруктов несколько ограничен, но очень хочется полакомиться натуральным продуктом, который, к тому же, и очень полезен, на что обратить внимание? Сухофрукты - драгоценные кусочки лета, которые улучшат настроение и поднимут жизненный тонус, пишет Lady.tochka.net.

Сухофрукты содержат больше биологически активных веществ в сравнении со свежими фруктами. Во время обработки они теряют влагу, но сохраняют кальций, магний, железо и другие ценные вещества. По калорийности и содержанию сахара они ничуть не уступают свежим собратьям, а по соотношению веса даже превосходят.

Все сухофрукты необычайно полезны, но каждый — по-своему.

С изюмом организм получит препятствующий развитию остеопороза бор. При его дефиците нарушается усвоение организмом кальция. В нем также много калия, магния и марганца. Сушеный виноград также помогает нормализовать работу щитовидной железы.

Финики, как источник энергии, превосходят все остальные сухофрукты. Содержат все витамины, кроме E и H, но особенно много в них В5, благодаря которому повышается работоспособность и усиливается концентрация внимания. А еще в этих сухофруктах обнаружены вещества, близкие по своей структуре к аспирину.Древние целители использовали их для лечения простуды и головной боли.

Папайя активизирует белковый обмен, укрепляет иммунитет, повышает сексуальную активность.

Груша способствует выведению из организма тяжелых металлов и токсинов. В ней много нерастворимой клетчатки, которая нормализует работу кишечника.

Чернослив богат балластными веществами, а также витаминами группы В. Оптимизирует углеводный обмен, устраняет ощущение тревоги, повышает устойчивость организма к стрессовым ситуациям.

Инжир нормализует деятельность щитовидной железы, а также предотвращает развитие раковых клеток, что подтверждается последними научными исследованиями. Содержит ферменты, стимулирующие пищеварение. В народной медицине его с успехом применяют для выведения кишечных паразитов и лечения бронхита.

Курага, урюк, кайса — великолепные источники калия, каротина, фосфора, кальция, железа, а также витамина В5, который, помимо придания бодрости, способствует еще и сжиганию жира в организме. Кроме того, научно доказано, что регулярное потребление сушеных абрикосов значительно уменьшает вероятность развития рака. А благодаря растительным волокнам эти сухофрукты также идеально очищают кишечник.

Сушеная вишня борется с подагрой. Антоцианины, которые содержатся в этой ягоде, полезны для лечения артритов и болей при крепатуре в мышцах (после физических упражнений). Эффективная доза сушеной вишни – полстакана ежедневно.

Сушеная клюква весьма эффективна против инфекций мочевого пузыря.

Любой ценный продукт нуждается в правильной предварительной обработке.

Перед употреблением тщательно промойте сухофрукты, чтобы очистить от грязи, а также удалить серу и химикаты, которыми их нередко обрабатывают в процессе сушки. После чего замочите на 1–2 часа в холодной воде. Тогда они лучше усвоятся.

Если вы хотите сделать компот из сухофруктов, то не надо их варить. Просто залейте кипятком и плотно накройте крышкой.

Нежелательно смешивать сухофрукты с другими продуктами питания, лучше устраивать отдельный перекус из сухофруктов. Иногда допустимо сочетание сухофруктов с кисломолочными продуктами, например, с йогуртом или творогом.

Сушеные фрукты — весьма сытный продукт, поэтому от них можно очень легко поправиться.