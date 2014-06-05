Фонд «Развитие Украины» эвакуировал из зоны конфликтов около 1,5 тыс. человек – Заболотный

Благотворительный фонд Рената Ахметова «Развитие Украины», начиная с 23 мая, эвакуировал из зоны конфликтов в Донецкой и Луганской областях около 1,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время скайп-конференции сообщил харьковским журналистам директор фонда Анатолий Заболотный.

По его сведениям, подавляющее количество среди эвакуированных - дети, они расселены в основном в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Запорожье.

Заболотный прибавил, что сейчас еще 248 человек находятся в перевалочном пункте в Донецкой области, из них 165 детей.

Он отметил, что фонд уже израсходовал на вывоз, расселение и разного рода помощь около 3 млн грн. По словам Заболотного, общий утвержденный бюджет проекта составляет в целом 25 млн. грн. Он прибавил, что сегодня, 5 июня, будет просить увеличить бюджет до 30 млн грн.

Заболотный отметил прекрасное сотрудничество с руководством Харьковской облгосадминистрации.

«Харьковская область прекрасно была организована относительно автобусов. Они подошли, взяли большую группу людей, которых вывозили. Также существует договоренность о размещении. Если я правильно помню, там около 300 человек. Мы будем проплачивать, но там цены были минимизированы. Это очень хороший пример. Я еще раз хочу поблагодарить Харьковскую область за четкую и корректную работу», - сказал он

По словам Заболотного, фонд оплачивает проживание людей от месяца – до трех месяцев, «хотя сейчас нет никакого прогноза, когда люди вернутся назад».