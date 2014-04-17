Николаевщина: фонд Р. Ахметова открыл в противотуберкулезном диспансере современную лабораторию

Как сообщили УНИАН в фонде Р.Ахметова "Развитие Украины", сегодня в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере состоялось торжественное открытиебактериологической лаборатории с отделом молекулярно-генетической диагностики туберкулеза.

Современное оборудование (автоматизированные анализаторы, шкафы биологической безопасности, центрифуги, автоклавы, термостаты, морозильные камеры и т.д.) и расходные материалы на общую сумму 2,7 млн. грн. закуплены и поставлены в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» совместными усилиями Фонда Рината Ахметова и Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. Новое оборудование дает возможность максимально быстро диагностировать туберкулез – в течение 2 дней вместо 2 месяцев, как это было ранее. В результате пациент в кратчайшие сроки может получить 99,98% точные результаты исследования со спектром лекарственной чувствительности ко всем противотуберкулезным препаратам и незамедлительно начать лечение по правильной схеме, что является залогом успешного излечения от такого тяжелого заболевания, как туберкулез.

Тарас Креминь, глава Николаевского областного совета: «Сегодня состоялось важное для области событие. Благодаря фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере открылась современная лаборатория, которая позволит учреждению быстрее и качественнее диагностировать туберкулез и назначать вовремя правильную схему лечения. Ранее в 2012 году в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» фондом уже было поставлено диагностическое оборудование, как в Николаевский областной тубдиспансер, так и в лаборатории II-го иIII-го уровней в Первомайске и Баштанском р-не. При поддержке фондабыли проведены тренинги для врачей – за 3 года область получила 158 обученных специалистов».

Наталья Низова, директор ГУ «Украинский центр контроля за социальноопасными заболеваниями МЗ Украины: «По данным Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, в 2013 году туберкулезом заболело 30 819 украинцев. Всего на учете находится 56 007 человек. С целью остановить эпидемию туберкулеза в Украине государством при поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» был созданУкраинский центр контроля за социально опасными заболеваниями. Это структура, которая, на сегодняшний день, делает все необходимое, чтобы эпидемия была взята под контроль, и были созданы качественные условия для диагностики и лечения согласно международным стандартам (выявление 70% заразных больных ТБ в течение одного года и излечение, по крайней мере, 85% таких больных – данные ВОЗ). Центр возьмет на себя контроль над соблюдением стандартов диагностики и лечения в Николаевской области. Мы будем способствовать, чтобы подобные условия при поддержке государства и фондов были созданы во всей стране».

Анна Барбова, руководитель Центральной референс-лаборатории по микробиологической диагностике туберкулеза МЗ Украины отметила особенности лаборатории: «Благодаря автоматизации сверхсовременных анализаторов, пропускная способность этой лаборатории составляет 48 образцов (пациентов) в день, что говорит о доступности экспресс-методики для всех нуждающихся в диагностике пациентов. То есть 95% пациентов с момента открытия лаборатории смогут получать точный диагноз на наличие лекарственно-устойчивого туберкулеза в течение 2-х дней».

«Задача фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» - обеспечить внедрение международных стандартов диагностики и лечения туберкулеза в стране. В Украине в быстрой диагностике ежегодно нуждаются 25 тысяч пациентов. Для них очень важно быстро получить точный диагноз и своевременно начать лечение, - это залог успешного излечения от туберкулеза. Это крайне важно и для общества, поскольку 25 тысяч заразных пациентов в ожидании диагноза (в течение 2-х месяцев, как это было ранее) могут инфицировать туберкулезом до 50 тысяч здоровых людей. Быстрая диагностика позволяет этого избежать. Хочу отметить, что открытие этого отделения стало возможным благодаря эффективному государственно-частному партнерству между Николаевской областью и фондом Рината Ахметова. В рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» совместно с Глобальным фондом для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией для создания этой лаборатории было выделено 2 млн. 700 тыс. грн. дополнительно из местного бюджета – 2 млн. 500 тыс. грн. Убежден, что только объединив усилия можно добиться успеха в борьбе с таким тяжелым заболеванием, как туберкулез», – отмечает Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Павел Георгиев, главный врач Николаевского областногопротивотуберкулезного диспансера: «Туберкулез сегодня – это не только проблема медицины или государства, но и проблема всех граждан, всего общества. Спасибо областным властям, фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» за оказанную поддержку. Сегодня наша команда врачей получила инструмент – молекулярно-генетическую лабораторию, - позволяющую быстро и точно определять, какое лечение необходимо пациенту. Крайне важно, чтобы пациенты обращались за медицинской помощью с симптомами: обильноепотоотделение ночью, слабость, необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела до 37 и более градусов без видимой на то причины, которая держится более недели. При наличии хотя бы нескольких из перечисленных симптомов Вы должны обратиться к участковому врачу по месту жительства для обследования на туберкулез».