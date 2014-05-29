Последствия гормональных сбоев у женщин

Причиной возникновения скудных месячных может быть нарушение работы систем и органов, регулирующих менструальный цикл на гормональном уровне - гипофиза и яичников. Нарушение естественной ритмичной выработки гормонов ведёт к недостаточности системы кровообращения в матке и неполноценным изменениям в эндометрии(слизистой оболочке матки) в период менструации. В результате наблюдаются скудные месячные, пишет lady.tochka.net.

Но основными причинами будут следующие:

изменения веса – как его потеря в результате диет, повышенных физических нагрузок, анорексии, истощения, так и неконтролируемый набор лишних килограммов и ожирение;

нарушения обмена веществ;

недостаток витаминов в пище, анемия;

стрессы и эмоциональные нагрузки, нервные заболевания, изменения психики;

эндокринные нарушения;

травмы и операции на мочеполовых органах;

аномалии развития половых органов, удаление части матки;

туберкулез половых органов;

инфекции, передающиеся половым путем;

профессиональное отравление (воздействие вредных веществ на организм);

период грудного вскармливания;

прием пероральных контрацептивов.

Симптомы скудных месячных чаще всего проявляются внешне в виде капель или едва заметных следов на нижнем белье женщины, а цвет скудных месячных колеблется от светлого до темно-коричневого. Если месячные стали скудными, то при сохранении регулярного цикла их длительность сокращается.

Чаще скудные месячные проходят без особенных нарушений самочувствия, но иногда бывают схваткообразные болевые ощущения из-за сокращений матки. Также могут появиться головная боль, боль в груди, тошнота или расстройство пищеварения.

Очень редко возможны кровотечения из носа. Длительные скудные месячные могут вызвать снижение сексуального желания и возникновение бесплодия, что связано с понижением уровня гормона эстрогена.

В некоторых случаях при скудных месячных менструальный цикл удлиняется и месячные проходят с болезненными симптомами.

Возможны также изменения психологического и неврологического характера: повышенная эмоциональность, депрессия, нервная возбудимость или апатия.

При появлении вышеуказанных признаков необходимо сразу обратиться к гинекологу и пройти тщательное обследование для того, чтобы выяснить причину скудных месячных.

Многие считают, что во время беременности не должно быть месячных. Это не всегда так. На первом месяце беременности могут наблюдаться скудные месячные.

Это может происходить потому, что после процесса оплодотворения плодное яйцо не успевает за такой короткий срок дойти до нужного места, и не произошла серьёзная перестройка гормонального фона.

Со второго месяца беременности все гормоны начинают работать нормально, развивается беременность, и месячные во время беременности в норме не должны проходить.

Месячные, которые наблюдаются в первый месяц беременности, не являются менструацией. Кровянистые выделения не такие обильные, как обычные месячные. Выделяют несколько причин подобных явлений.

Появление из влагалища крови может свидетельствовать об отслойке плодного яйца. Если этот процесс незначительный, то организм справляется сам и не даёт покинуть матку оплодотворённому яйцу.

В отдельных случаях кровянистые выделения могут говорить о начавшемся самопроизвольном аборте. Выкидыш можно распознать по кровотечению красного цвета с наличием тянущих болей внизу живота в первом триместре беременности или схваткообразным болям с остатками плодного яйца во втором триместре.

Причиной скудных месячных во время беременности может также являться недостаточная секреция гормона прогестерона или избыточная выработка андрогенов. В редких случаях к подобному симптому может приводить наличие у плода порока сердца, внематочная беременность.

Любые диагностические мероприятия начинаются с консультации врача, в данном случае врача-гинеколога. Для определения причин скудных месячных и решения о степени опасности данного состояния для организма женщине следует после рекомендаций врача пройти медицинское обследование.

Схема обследования пациентки с скудными месячными включает в себя опрос и обязательный полный гинекологический осмотр, анализы мазков из половых путей на цитологию (исследование клеток), бактериальный посев и ПЦР-диагностику половых инфекций, оценку графика базальной температуры, определение половых гормонов в крови и моче, ультразвуковое исследование матки и яичников, взятие для исследования кусочка ткани эндометрия (биопсия)

Лечение скудных месячных напрямую определяется результатами, которые получены во время диагностики. Если данное состояние вызвано нарушениями питания, психо-эмоционального равновесия, физической активности, лечебные мероприятия направлены на их устранение и регулирование. По показаниям используются витаминные комплексы, специфические противомикробные средства и гормональные препараты.

При скудных месячных основное направление лечения - это общеукрепляющие действия и лечение основного заболевания. В лечении гипоменореи отличные результаты даёт использование гомеопатических средств, действие которых практически не отличается от действия собственных гормонов.

Сопровождение скудных месячных депрессией, апатией, общей слабостью, фригидностью, головными болями требует применения психотерапевтического и физиотерапевтического лечения, направленных на устранение всех функциональных расстройств. В периоды пременопаузы и лактации специальной терапии скудных месячных не требуется.

Лечение скудных месячных народными средствами

Коричневые скудные месячные и скудные долгие месячные можно лечить с помощью народных средств только в комплексной терапии и после всестороннего обследования.

При отсутствии менструаций можно принимать луковый отвар (на 2 кг лука 3 литра воды) до еды утром.

При отсутствии месячных также советуют пить отвар из листьев костяники.

При болезненных и нерегулярных менструациях принимают настой из корня девясила. Для этого одну чайную ложку корня заливают стаканом кипятка, кипятят на малом огне пятнадцать минут и настаивают четыре часа. Пьют три-четыре раза в сутки по одной столовой ложке.

Также при скудных месячных или их отсутствии пьют настой из соцветия пижмы. Для приготовления такого настоя столовую ложку соцветия нужно залить литром кипятка, дать настояться два часа. Пить не более двух раз в сутки, натощак.