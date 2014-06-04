Кабмин надеется получить от Японии 3,45 млн. долларов гранта на закупку медоборудования

Кабинет министров утвердил текст соглашения с правительством Японии о предоставлении Украине гранта в размере 350 млн. японских иен (3,45 млн. дол.) на закупку специального медицинского и радиологического оборудования.

Соответствующий проект распоряжения правительство одобрило на своем заседании, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, как говорится в сообщении, одобренным документом утверждается текст соглашения о предоставлении гранта (в форме обмена нотами), протоколы к соглашению, а также предоставляются полномочия министру экономического развития и торговли на его подписание. Ответственным за выполнение соглашения определяется Минздрав.

Как отметили в Кабмине, подписание соглашения позволит получить грантовую помощь правительства Японии в размере 350 млн японских иен (3,45 млн. дол.) для закупки специального медицинского и радиологического оборудования для Национального научного центра радиационной медицины, Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, а также для 5 областных больниц (Житомир, Луцк, Киев, Ривне и Чернигов).

Так, в соответствии с запросами Минздрава, Национального научного центра радиационной медицины, Национального университета биоресурсов и природопользования, грантовые средства будут использованы для закупки эндоскопов, систем ультразвукового исследования, систем компьютерной рентгенографии, специальных транспортных средств с механизированным подъемником, органических синтезаторов, инкубаторов, коллекторных жидкостных хроматографов, автоклавов и т.п.

Ранее правительство Японии на запрос украинской стороны приняло решение о предоставлении грантовой помощи для медицинских заведений и исследовательских учреждений Украины, которые вносят вклад в преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС.