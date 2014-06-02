Минздрав изменил состав главных внештатных специалистов

В связи с кардинальным изменением принципов проведения Минздравом тендерных процедур и перехода к максимально открытым и честным государственным закупкам медикаментов и изделий медицинского назначения, приоритетом министерства является формирование высокопрофессионального и высоконравственного состава главных внештатных специалистов.

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

По словам министра здравоохранения Украины Олега Мусия, главные внештатные специалисты имеют существенное влияние на то, насколько государственные закупки являются рациональными, ведь они формируют номенклатуру и технико-экономическое обоснование.

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"От принципиальности и государственнической позиции этих людей зависит эффективность расходования бюджетных средств. Учитывая это, приказом Министерства здравоохранения Украины от 29.05.2014 г. № 196-к были внесены изменения в перечень главных внештатных специалистов (ознакомиться с документом можно по ссылке: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_nonstaff). Сейчас разрабатывается положение о конкурсных комиссиях и в ближайшее время будет проведен конкурс на замещение должностей главных внештатных специалистов. Определяющим критерием в отборе на указанную должность станет презентация наиболее продуктивной и системной программы развития того или иного направления в здравоохранении», - сказал Мусий.