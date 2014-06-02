Детей с востока планируют отвезти на отдых в безопасные регионы Украины

Министерство образования отрабатывает варианты организации отдыха детей с востока в безопасных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра образования и науки Павел Полянский.

По его словам, на сегодняшний день неопределенной остается ситуация с организацией отдыха детей в Донецкой и Луганской областях в связи с проведением в этих регионах АТО.

“Я сегодня имел разговор с руководителями управлений образования в этих областях. Мы сейчас продумываем варианты перевозки детей (на отдых) в более безопасные регионы, в частности в западную Украину, Одесскую и Николаевскую области... В ближайшие дни будем просить, именно просить наших коллег из других областей, чтобы разместить детей (из Донецкой, Луганской областей - УНИАН) на базах отдыха”, - сказал Полянский.

Он не исключил, что в случае достижения позитивного результата дети с востока Украины будут отдыхать на базах отдыха в других регионах страны 21 день и больше.