210 детей из Славянска прибыли в «Артек»

210 детей из Славянска прибыли в Крым на отдых в Международном детском центре «Артек».

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления уголовной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко.

«Это те самые дети, о которых говорил Селезнев из Минобороны. Дети были вывезены из Славянска автобусами в три ходки в Дебальцево, где пересели на поезд и поехали в Крым. Сейчас я ожидаю сообщения, добрались ли они уже до «Артека», - сказал Лазаренко.

Он отметил, что инициаторами вывоза детей из Славянска были один из местных депутатов и начальник городской милиции, которые договаривались с представителями так называемой «Донецкой народной республики» и АТО о создании коридоров и перевозке детей через блокпосты в сопровождении милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что не известно местонахождение автобусов, которые вывозили из Славянска около 200 детей.

“Ситуация с вывозом детей из города Славянск достаточно непонятная. По состоянию на сегодня неизвестно, где находятся около 200 детей”, - сказал Селезнев.

Он отметил, что последняя информация, которая была получена 29 мая, - колонна автобусов пыталась выехать из Славянска. Крайняя точка, где она находилась, - это блокпост сепаратистов на выезде из города, дальше эта колонна двигаться не стала.

В то же время руководству АТО не поступало никаких запросов со стороны самопровозглашенной власти Славянска относительно обеспечения соответствующих условий для перемещения детей по определенному направлению, сказал Селезнев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется «эвакуировать» около 200 детей из Славянска, и отправить их на время в Крым и Подмосковье.