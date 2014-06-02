Дожди в Украине прекратятся 6 июня - Укргидрометцентр

Дождливая погода по всей территории Украины сменится сухой, жаркой погодой 6 июня и продлится до 13-14 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Сухой и жаркий период будет сохраняться с 6 по 13-14 июня по всей территории Украины. Только на западе небольшие краткосрочные грозовые дожди",- сказал Кульбида.

По данным синоптика, 2 и 3 июня погодные условия в Украине существенно не изменятся. На всей территории страны стоит ожидать умеренные дожди, а в некоторых центральных областях - более сильные, в частности, в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областях. Температура воздуха в эти дни будет составлять 20-25 градусов, а в восточных регионах - 28-30 градусов выше нуля.

Синоптик сообщил, что 4-5 июня в некоторых центральных, восточных и южных областях Украины пройдут умеренные дожди. Температура воздуха на востоке вырастет до 30-33 градусов, а наиболее низкой она будет на западе страны и составит 20-25 градусов.

"Но начиная с 6-го, можно говорить о прекращении осадков на всей территории страны и росте максимальной температуры воздуха на всей территории Украины до 27-32 градусов, а на востоке и юге - до 30-35 градусов выше нуля", - отметил Кульбида.

По слова синоптика, 11-12 июня по всей территории Украины будет зафиксирована температура воздуха выше 30 градусов.

Что касается погоды в Киеве, Кульбида прогнозирует кратковременные дожди 2 и 3 июня, температура воздуха составит 23-25 градусов выше нуля. С 4 июня синоптик ожидает постепенный рост температуры, который 6 июня перейдет отметку 30 градусов.