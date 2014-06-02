Сегодня начинается комплексная проверка Национального института рака

Сегодня - 2 июня - началась комплексная проверка Национального института рака (НИР).

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время встречи с представителями коллектива НИР.

По словам министра, проверка Национального института рака начинается с 2 июня 2014 года, о чем выдан соответствующий приказ. В состав комиссии вошли ведущие специалисты медицинской отрасли и Минздрава. Также некоторые общественные и пациентские организаций выступили с инициативой включить в ее состав их представителей, чтобы обеспечить прозрачную и беспристрастную проверку деятельности НИР и его должностных лиц.

Мусий отметил, что комплексная проверка была инициирована Минздрава на основании многочисленных жалоб от Народных депутатов Украины, пациентов и общественных организаций.

«Я убежден, что только глубокое изучение ситуации соответствующими специалистами может установить факт нарушений или их отсутствие на основе реальных документов или действий. Именно для этого и создана комиссия», - отметил Мусий.

Выводы по результатам проверки комиссия должна предоставить до 20 июня 2014 года.