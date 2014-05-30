Дети Славянска и Краматорска за счет областного бюджета уезжают на оздоровление

В Донецкой области дети из Славянска и Краматорска за счет средства из областного бюджета уезжают на оздоровление.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации.

Так, на предстоящих выходных (31 мая-1 июня) почти 500 детей из городов Славянска и Краматорска, а также Славянского района за счет средств областного бюджета уедут в Святогорск на оздоровление в областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини».

Также 95 детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, уже завтра за счет средств государственного бюджета отправятся в Одессу в украинский детский центр «Молодая гвардия».

Кроме того, сегодня в области уже начали работу три загородных детских лагеря: «Лесная сказка», «Радужный» и «Алые паруса». Продолжают оздоравливать детей «Перлине Донеччини» и «Смарагдовому місті», отметили в ОГА.