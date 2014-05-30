В этом году граждане Украины усыновили более 500 детей, иностранцы - 172
17:16, 30 мая 2014Страна
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Невзирая на непростую ситуацию в государстве, украинцы усыновляют детей
Фото: УНИАН
За четыре месяца 2014 года граждане Украины усыновили 508 детей, а иностранцы - 172 ребенка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного президента по правам человека Людмила Волынец.
По ее словам, невзирая на непростую ситуацию в государстве, украинцы усыновляют детей.
Волынец также сообщила, что за этот период в приемные семьи, детские дома семейного типа устроены 356 детей.
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