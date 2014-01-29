С этого года ни один ребенок-сирота не должен попасть в интернат - Минсоцполитики

С этого года ни один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской заботы, не должен попасть в интернат. Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны детства, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

„Развитие семейных форм воспитания для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, сегодня является приоритетным для Украины. Этими формами воспитания до конца года необходимо охватить 85% таких детей. Нужно создать условия для того, чтобы прекратить отдавать в интернаты и детские дома детей, которые не имеют медицинских показаний, и обеспечить их всеми формами воспитания”, – сказала Королевская.

Именно поэтому, по ее словам, в 2014 году планируется активно развивать сеть детских домов семейного типа, активизировать работу по пропаганде усыновления детей в возрасте старше 5 лет и групп братьев-сестер, а также, в целом, организовать информационную кампанию по этому вопросу.

„Фронт работ достаточно серьезный. И Минсоцполитики заинтересовано в максимальном объединении усилий всех, кто готов работать над усилением социальной защиты семьи и детей в Украине”, – сказала министр.

Она также сообщила, что в течение 2013 года 15581 ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительской заботы, получил семью или был передан на семейную форму воспитания. Кроме того, в прошлом году создано 164 детских домов семейного типа (ДДСТ), а количество детей в ДДСТ в течение года увеличилось на 958 (на 1 января 2013 г. - 4932 ребенка, а на 1 января 2014 г. - 5890 детей). Министр подчеркнула, что это лучший показатель за последние годы.

„В приемные семьи и ДДСТ устроены 2488 детей (на 81 ребенка больше, чем в 2012 году), что, опять же, является лучшим показателем. Также в течение года украинцами было усыновлено 43 ребенка с особыми потребностями и с ВИЧ/СПИД, что почти в полтора раза больше, чем в 2012 году, когда усыновили 29 таких детей”, – сообщила Королевская.