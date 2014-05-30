В Крыму расположены 22 санатория, подчиненные Минздраву Украины
Мы официально не отказались от этих учреждений. Мы являемся официально владельцами этих учреждений
На территории Автономной республики Крым расположены 22 специализированных санатория (из 37), подчиненные Министерству здравоохранения Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Алена Терещенко на пресс-конференции.
По ее словам, из 22 санаториев в 14 лечат взрослых и детей, больных туберкулезом, в 8 – детей с соматическими и психоневрологическими заболеваниями.
«Мы не потеряли эти заведения. Все документы о праве собственности, правоустанавливающие документы на объекты переданы в Министерство экономики. Мы официально не отказались от этих учреждений. Мы являемся официально владельцами этих учреждений», - подчеркнула Терещенко.
Она отметила, что принято решение временно не направлять людей на санаторное лечение в эти заведения.