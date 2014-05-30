В Украине практически нет здоровых детей – Минздрав

В Украине 7,4 млн детей находятся на диспансерном учете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко на пресс-конференции.

По ее словам, в Украине практически здоровых детей нет. «В структуре заболеваемости на первом месте – болезни дыхательных путей (бронхиты, пневмонии), на втором - гастроэнтерологические болезни, на третьем – расстройства поведения и психики. Если ребенок болеет 3-4 раза в год, он автоматически ставится на диспансерный учет. Ребенок, который более 3-4 месяцев в год болеет, такой ребенок имеет право на санаторное лечение», - отметила Терещенко.