В Крыму - проблемы с доступом ВИЧ-инфицированных к лечению

В Крыму существуют проблемы с доступностью больных ВИЧ и СПИД к лечению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель второго отдела Программ помощи Представительства ЕС в Украине Хосе Роман Леон Лора заявил на пресс-конференции, посвященной результатам исследования на тему: «Мнения, оценки и вкусы подростков относительно тестирования на ВИЧ и консультирования».

Он отметил, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Украине ухудшается вместе с ухудшением общей ситуации в стране.

«Нельзя забывать о тех молодых людей и детях на территории оккупированного Крыма, которые не имеют сегодня доступа к лечению ВИЧ-инфекции. Свобода - это в первую очередь ответственность. Свободы без ответственности не бывает. Это тот месседж, который мы хотим донести к молодежи Украины», - сказал Лора.

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Он также отметил, что Евросоюз защищает базовые фундаментальные права человека в Украине.

«Мы приветствуем стремление Минздрава Украины к преодолению проблемы распространения ВИЧ/СПИДА. Надеемся, что в последующие месяцы будет достаточное финансирование программ по преодолению ВИЧ», - отметил Лора.

Как сообщал УНИАН, 24 марта исполнительный директор Всеукраинской сети ЛЖВ Владимир Курпита заявил, что свыше 4,3 тысячи ВИЧ-инфекцированных в Крыму из-за отсутствия лекарств могут не дожить до ноября.

«Крым относится к семи наиболее пострадавшим от ВИЧ-инфекции регионам Украины. Всего в Крыму зарегистрировано свыше 11 тысяч ВИЧ-инфекцированных, из них на данный момент 4,3 тысячи получают специфическое лечение, которое необходимо получать ежедневно, из них около 60 получают такое лечение в тюрьмах, 500 - за деньги Глобального фонда (борьбы со СПИДом) остальные - за счет госбюджета Украины», - сказал Курпита.

Он напомнил, что «Украина ежегодно покупала антиретровирусную терапию для Крыма на сумму свыше 250 тысяч долларов», но после аннексии Россией Крыма непонятно, кто будет обеспечивать это лечение.

«Несмотря на принятие решения Советом федерации РФ о включении двух новых субъектов в состав России, ни для Крыма, ни для Севастополя не предусмотрены расходы по закупке этого вида помощи, таким образом, у более 4,3 тысячи пациентов где-то с августа-октября начинается риск прерывания лечения, что в случае ВИЧ-инфекции приравнивается к смерти», - подчеркнул исполнительный директор Всеукраинской сети ЛЖВ.