Как вылечить кашель и насморк при ОРЗ

В зависимости от возраста доктор назначает различные препараты: лечение ОРЗ у детей отличается от взрослых , поскольку доза лекарств уменьшена и рассчитывается в зависимости от возраста и веса.

Врач назначит противовирусные препараты, которые дадут возможность организму справиться с инфекцией быстрее, пишет lady.tochka.net.

При сильном кашле назначаются противокашлевые препараты, но здесь стоит обратить внимание на тип кашля: при сухом кашле и кашле с мокротой используются разные лекарства. Медицинские средства, призванные сбить температуру, например, аспирин и другие жаропонижающие, стоит принимать с осторожностью. Повышенная температура тела – это один из признаков борьбы организма с инфекцией, а эти вещества сильно влияют на иммунную систему. Принимать жаропонижающие стоит в критических случаях, когда температура превышает 38,5 °С у детей и 39 °С у взрослых.

Также неотъемлемой частью лечения ОРЗ у взрослых и детей являются капли или спреи для снятия заложенности носа, полезными оказываются и комплексы витаминов, рассасывающиеся леденцы, аскорбиновая кислота и прочие средства.

Еще раз следует отметить, что самолечение крайне опасно. Все лекарства должны назначаться врачом в определенной дозировке, и пациент должен строго следовать его предписаниям.

При подтверждении бактериальной природы заболевания, длительном повышении температуры и ухудшении общего состояния, несмотря на лечение, врач может назначить антибактериальную терапию.

Лечение ОРЗ народными средствами

Лечение нетрадиционными средствами народной медицины желательно применять в комплексном подходе к лечению ОРЗ.

Отличным средством, рекомендуемым даже врачами, является малина. Ее можно употреблять в любом виде: мороженном, сушенном и свежем. Полезно есть варенье, заваривать с чаем и варить из ягоды компот.

Теплое молоко с медом, настой цветков липы, мед, клюквенный сок, салат из редьки – все эти средства также являются хорошими помощниками организму при борьбе с ОРЗ, если у больного нет аллергии на данные продукты.

Также стоит употреблять продукты, которые повышают иммунитет и общую сопротивляемость организма.

Не стоит забывать про обильное теплое питье на протяжении всего периода болезни.