Американский производитель медицинских препаратов Pfizer отказался от попыток купить британскую AstraZeneca, пишет Газета.ру со ссылкой на The Guardian. Как отмечает газета, против этой сделки выступали многие политики и ученые Соединенного Королевства, а также совет директоров AstraZeneca.

Срок последнего предложения Pfizer о покупке AstraZeneca за £69 млрд истекал вечером в понедельник. Незадолго до дедлайна Pfizer смирился с неизбежным и признал, что его кампания по созданию крупнейшего в мире фармацевтического бизнеса провалилась, говорится в статье. Глава Pfizer Ян Рид подчеркнул, что британской компании предложили честную цену в £55 за акцию.

Согласно британским законам, Pfizer не сможет возобновить свои попытки купить AstraZeneca в течение полугода, при этом AstraZeneca имеет право инициировать переговоры через три месяца.