Pfizer отказался от попыток купить британскую AstraZeneca
Против этой сделки выступали многие политики и ученые Соединенного Королевства, а также совет директоров AstraZeneca
Американский производитель медицинских препаратов Pfizer отказался от попыток купить британскую AstraZeneca, пишет Газета.ру со ссылкой на The Guardian. Как отмечает газета, против этой сделки выступали многие политики и ученые Соединенного Королевства, а также совет директоров AstraZeneca.
Срок последнего предложения Pfizer о покупке AstraZeneca за £69 млрд истекал вечером в понедельник. Незадолго до дедлайна Pfizer смирился с неизбежным и признал, что его кампания по созданию крупнейшего в мире фармацевтического бизнеса провалилась, говорится в статье. Глава Pfizer Ян Рид подчеркнул, что британской компании предложили честную цену в £55 за акцию.
Согласно британским законам, Pfizer не сможет возобновить свои попытки купить AstraZeneca в течение полугода, при этом AstraZeneca имеет право инициировать переговоры через три месяца.