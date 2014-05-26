Украинская фармацевтическая отрасль будет адаптирована к европейской.

Как передает корреспондент УНАН, об этом заявил сегодня министр здравоохранения Украины Олег Мусий на пресс-конференции в Кабинете министров.

Он подчеркнул, что для правительства сегодня чрезвычайно важен вопрос адаптации украинской фармацевтической отрасли к стандартам Европейского Союза.

«Системы здравоохранения в разных странах – разные, а фармацевтическое законодательство во многих европейских странах почти унифицировано», - сказал Мусий.

По словам министра, уже в ближайшее время делегация Украины отбудет в Брюссель, чтобы подписать соответствующий меморандум и план действий по полной адаптации украинского фармацевтического законодательства к законодательству и директивам ЕС.

«После подписания двусторонних соглашений мы будем иметь план действий по полной адаптации фармацевтического законодательства Украины к фармацевтическому законодательству Евросоюза. Рабочая группа ведомства уже взяла за основу новый закон о лекарственных средствах - директиву ЕС относительно лекарственных средств. Данный документ на 2/3 станет основой для нового закона о лекарственных средствах в Украине», - сказал Мусий.

Также министр проинформировал, что Минздрав инициирует отмену регистрации активного фармацевтического ингредиента (сырья), отмену перерегистрации лекарственных средств, которая происходит в Украине каждые пять лет для зарегистрированных лекарственных средств, имеющих сертификат GMP.