На этой неделе в Украине сохранится дождливая погода с грозами, местами град

На текущей неделе по всей территории Украины сохранится дождливая погода с грозами, местами возможен град.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«Практически по всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами выпадет град, а также сохранится шквальный усиленный ветер до 15-20 м/с»,- сказал Прокопенко.

По его словам, температура воздуха в ближайшие дни ночью составит 13-19 градусов тепла, днем 25-30 градусов.

«С 28 мая на западной половине Украины температура немного снизится, дневная не будет превышать 18-24 градусов, ночная – 9-14 градусов. На остальной территории жара спадет в первые дни июня», - сказал синоптик.

Также он прогнозирует кратковременные грозовые дожди с 30 мая по 2 июня по всей территории Украины, температура днем будет колебаться от 9 до 18 градусов выше нуля, днем – от 20 до 29 градусов. При этом на западной Украине днем будет прохладно, и температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

Начиная с 3-4 июня, температурный режим выровняется по всей территории Украины, так, температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днем 24-30 градусов. При этом Прокопенко подчеркнул, что до 5 июня сухой погоды не ожидается.