Чем могут грозить прямые солнечные лучи

Но чем нам могут грозить солнечные лучи?

1. Пигментные пятна.

На интернет-форумах барышни активно обсуждают, что пигментные пятна возникают из-за плохой работы печени. Мол, почистил перед отпуском сей важный орган, и все - загорай сколько влезет, пишет Комсомольская правда в Украине.

- На самом деле пигментные пятна весьма опосредованно связаны с печенью, - говорит Елена Герман, к. м. н., врач-гастроэнтеролог и гепатолог. - То есть возрастные изменения - это одно, но если пятна возникают у молодых людей, скорее всего, виноват в этом гормон меланин, который не очень хорошо вырабатывается в коже. Он отвечает за загар, ровный или "пятнистый". Эти вопросы нужно обязательно обсуждать с эндокринологом.

2. Сухие волосы и кожа.

Высохнуть на солнце просто так, даже от жарких лучей, ни кожа, ни волосы не могут. Это означает, что мы их попросту не допаиваем и не докармливаем - водой, витаминами.

- Несмотря на шляпу, негативного последствия - фотоповреждения кожи - не избежать, - говорит Анастасия Сайбель, к. м. н., врач-дерматолог. - Поэтому мы рекомендуем принимать комплексы витаминов для кожи и волос, а также ногтей. Особенно если вы собираетесь в отпуск. И, конечно, не забывайте про воду - не меньше полутора литров в день!

3. Простуды после загара.

Вроде весь день на солнышке - а на следующий день зачихал!

- Такое поведение организма вызвано иммуносупрессией, то есть угнетением иммунитета, - поясняет иммунолог Тамара Таланева. - Переизбыток солнечных лучей более опасен, чем их недостаток. Особенно если вы серьезно обгорели, организм бросает все силы на то, чтобы побороть стресс от ожога. И в это время в оставленные открытыми ворота пробирается инфекция. Но если подобное происходит каждый раз после того, как вы позагорали - серьезный повод обратиться к врачу, ведь такое непротивление простудам может говорить о серьезных внутренних воспалениях, с которыми постоянно борется иммунитет, но вы о них еще не подозреваете.