Опасную опухоль кожи можно будет определить по фотографии

К проекту привлекаются дерматовенерологи, онкологи, терапевты. Если по каким-либо причинам нет такой возможности, можно воспользоваться услугами анонимного бесплатного диагностирования по фото. Сфотографируйте родинку, которая кажется вам подозрительной, и отправьте по адресу: info@onco-net.net. Таким образом вы сможете получить консультацию заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака, доктора медицинских наук Сергея Коровина.

В комментарии УНИАН ведущий онколог подчеркнул, что самая опасная среди опухолей кожи - меланома.

«Эта злокачественная опухоль кожи может развиться из родинки (в 30 процентах случаев) или же образоваться на нормальной поверхности кожи. Среднегодовой темп прироста заболеваемости меланомой во всем мире составляет около 5 процентов и является одним из самых высоких среди всех раковых опухолей. В Украине заболеваемость меланомой за последние двадцать лет выросла почти втрое. В случае раннего выявления болезни процент выздоровления может достигать 90-95%. Первые признаки, которые должны насторожить: асимметрия, неровный край родинки, включение участков красного, коричневого, синего или белого цвета, диаметр более 6 миллиметров и возвышенность опухоли над окружающей кожей. При первом появлении таких признаков следует непременно обратиться к врачу», - сказал Коровин.