Фонд Р.Ахметова поможет семьям, пострадавшим в результате противостояний на Донбассе

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», принято решение о помощи семьям из Славянска, Краматорска, Дружковки и Красного Лимана, которые оказались заложниками гражданских противостояний на Донбассе. При непосредственной поддержке Фонда вывезено более 100 человек (из них почти 50 детей).

На данный момент только из Славянска уже выехали 42 семьи (54 взрослых, 84 ребенка).

Фонд готов помочь семьям из этих городов найти временное жилье, обеспечить медикаментами, питанием, средствами личной гигиены, оказать психологическую поддержку.

Также в "Развитии Украины" подчеркнули, что все семьи, которые желают временно уехать из опасных мест, могут обращаться в соцслужбы по месту жительства. Фонд Рината Ахметова держит с ними связь и обеспечивает дальнейший переезд.

ТЕЛЕФОНЫ:

099 924 19 81, 050 620 29 15, 095 294 35 69 (круглосуточно);

0623 22 29 13 (в рабочее время)