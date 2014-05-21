Фонд Р.Ахметова продолжает оказывать помощь семьям погибших в результате гражданских противостояний

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» продолжает работу по оказанию финансовой помощи семьям погибших в результате гражданских противостояний в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, помощь будет оказана семьям погибших в Крыму, Одессе, Донецкой и Луганской областях. В фокусе – семьи с несовершеннолетними детьми, дети-студенты погибших, родители-пенсионеры.

Решения по размеру выплат будут традиционно приниматься координационными советами с привлечением представителей общественности.

На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова оказал помощь 98-и семьям, на сумму 11.9 млн. грн. В том числе помощь получили 19 семей погибших сотрудников правоохранительных органов.