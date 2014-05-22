Незрячие украинцы столкнутся с проблемами во время выборов

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Президент ВОО «Генерация успешного действия» Геннадий Евсевьев сообщил, что его организация реализует проект «Зрячий выбор – 2014».

Руководитель проекта Юлия Сачук заметила, что люди с недостатками зрения и незрячие столкнутся с большими проблемами во время волеизъявления. «К сожалению, наше законодательство не приведено к тем международным нормам, которые должны быть, которые должны регламентировать избирательный процесс для людей с инвалидностью», - сказала она.

По словам Сачук, Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью, статья 29 которой говорит о том, что выборы для людей с инвалидностью должны быть такими же открытыми, как и для других людей, они должны иметь одинаковый доступ как к информации, так и к самому процессу волеизъявления.

В то же время, Сачук подчеркнула, что украинское законодательство так и не приведено к стандартам конвенции. «Незрячие люди и те, у кого есть проблемы со зрением, столкнутся с трудностями при волеизъявлении», - сказала она.

Проект «Зрячий выбор – 2014», который реализуется при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине, направлен на облегчение избирательного процесса для таких людей, сообщила его руководитель.

В рамках проекта выпущены диски на украинском и русском языках, которые содержат выдержки из предвыборных программ кандидатов в президенты, а также нормы законодательства относительно избирательного процесса для людей с инвалидностью, недостатками.

Сачук подчеркнула, что в Украине нет официальной статистики относительно количества людей с инвалидностью по зрению, хотя этого также требует Конвенция ООН. По приблизительным подсчетам, людей, которые официально имеют такую инвалидность, - около 70 тыс. Большинство из них уже достигли того возраста, когда могут избирать и быть избранными.

Кроме того, добавила руководитель проекта, такой диск поможет и другим людям, которые имеют проблемы со зрением, в частности пожилым людям.

Также в рамках проекта подготовлена брошюра с выдержками из законодательства, в частности относительно правил сопровождения и помощи во время выборов незрячим людям и людям с остаточным зрением.

По мнению Сачук, удачным является опыт других стран по применению электронного голосования через Интернет или же с помощью телефона.

Как сказал Евсевьев, украинское законодательство, в частности Закон «О выборах президента Украины», предусматривает возможность незрячим, как и другим лицам с физическими недостатками, воспользоваться помощью другого лица, и это не будет считаться голосованием за лицо с физическими недостатками. В то же время, лицом, которое помогает незрячему, не может быть член участковой комиссии, официальный наблюдатель или кандидат. Эти же нормы, добавил Евсевьев, касаются и местных выборов.