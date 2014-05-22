Тяжелораненых в бою с террористами будут лечить израильские врачи

Двое бойцов спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, которые получили ранения 5 мая во время проведения антитеррористической операции под Славянском, доставлены на лечение в израильскую клинику в Тель-Авиве. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Офицеры спецслужбы, были тяжело ранены в бою с террористами, попав под перекрестный огонь, уже перенесли в Украину несколько сложных операций, но требуют дальнейшего узкопрофильного лечения.

Врачи израильской клиники, которые с готовностью приняли бойцов «Альфы», уже оказывали помощь тяжелораненым майдановцам, которые на днях вернулись в Украину.

«Лечение раненых в бою с террористами сотрудников находится на личном контроле руководства Службы безопасности», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко. Он выразил благодарность Государству Израиль за искреннее и человеческое участие в судьбе украинских граждан, а также Посольству Украины в Израиле, Гражданской платформе «Волонтерская сотня», благотворительным и ветеранским организациям, которые способствовали в организации лечения украинских офицеров.